"Impossibile". Immunità dal Covid e vaccino, Massimo Galli: cosa non stiamo considerando (Di mercoledì 22 settembre 2021) Torna #Cartabianca, il talk di Bianca Berlinguer su Rai3, e torna Massimo Galli. In attesa di andare in pensione tra pochissime settimane, il direttore di infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano non molla di un centimetro nella lotta al Coronavirus. "Ho 70 anni e come si dice a Milano, zucche e meloni hanno la loro stagione - spiega commentando il suo addio alla professione -. Stare abbarbicati alla sedia con la colla non va bene. Spero non vada in pensione il mio cervello e spero di essere ancora più libero di dire quello che penso". Di sicuro, come ha detto di temere, abbandonerà il suo studio in ospedale ma non la ricerca né le ospitate in televisione, in cui ormai è protagonista fisso da un anno e mezzo. E questo perché, probabilmente, l'emergenza Covid è molto lontana dall'essere terminata. Ad esempio, il ...

