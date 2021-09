Ilary Blasi | “Soffro con le prime serate” ha sonno e pensa di lasciare

(Di mercoledì 22 settembre 2021)confida che è quasi stanca di apparire in tv, che leper lei sono una vera fatica perché è abituata ad andare a letto presto. Alla rivista Chi ha confessato chegià al ritiro, che dopo 20 anni di tv vorrebbe fare altro e non necessariamente condurre ed essere la protagonista.è già stanca? E’ vero che il suo percorso in tv è iniziato due decenni fa come letterina di Passaparola ma è anche vero che è da un tempo minore che conduce, soprattutto da sola. In questo periodo la vediamo alle prese con Star in The Star una nuova sfida in ogni senso ma anche già vittima di polemiche a cui lei però non concede importanza. Quindi, cosa succede a? “...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

L'11% di share è il risultato ottenuto dalla prima puntata di Star in the Star . Dato impietoso per il debutto del nuovo programma di Canale 5 condotto dae con in giuria Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci. L'esordio è stato accompagnato da numerose polemiche per la somiglianza del format ai successi di Rai1, Tale e Quale Show e ...Dopo l'eliminazione di Elton John (interpretato da Massimo Di Cataldo),darà il benvenuto a Paul McCartney. L'ex componente dei Beatles affiancherà così gli altri nove artisti in gara: ...La conduttrice di Star in The Star parla del suo futuro in Tv in un’intervista al settimanale Chi, svelando di pensarsi davanti alle telecamere ...Ilary Blasi, attualmente impegnata nella conduzione di Star in the Star, ha fatto un’importante confessione durante una lunga intervista al ...