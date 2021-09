Ilary Blasi pronta a lasciare la tv | lei spiega il motivo

Advertising

QuotidianPost : Ilary Blasi confessione inattesa: “Lascio la tv” - infoitcultura : Ilary Blasi e l'amicizia con Silvia Toffanin - infoitcultura : Ilary Blasi ha un’amica del cuore, sapete chi? È una conduttrice famosissima - misterf_tweets : @Federic01996 @enrick81 @AgoCannella @famigliasimpson @Tvottiano @OltreTv @CIAfra73 @napoliforever89… - bubinoblog : ILARY BLASI: SOFFRO A FARE LE PRIME SERATE. IN FUTURO VORREI METTERMI DIETRO LE QUINTE -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Per le donne invece troviamo alcune influencer, cantanti e figlie d'arti: Arisa, Valeria Fabrizi, Bianca Gascoigne (figlia di Paul ex concorrente de 'L'isola dei famosi' condotta da), ...annuncia, dalle colonne di Chi Magazine, a cui ha rilasciato una copiosa intervista, che in un futuro non troppo remoto ha intenzione di levarsi dal video della tv. Esatto, di salutare ...Ilary Blasi ha svelato che è pronta per dire addio alla vita da conduttrice, ma perché? La showgirl ha rivelato ...Ilary Blasi pronta a lasciare la tv una volta per tutte? Lei spiega il motivo: ecco le parole della conduttrice in merito al suo futuro.