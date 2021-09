Ilary Blasi annuncia il suo prossimo ritiro dalla tv | “Soffro a fare le prime serate | vado a letto alle 22 di solito”

(Di mercoledì 22 settembre 2021)domani sera tornerà in onda con una nuova puntata di Star in the Star ma come rivelato fra le pagine del settimanale Chi questo potrebbe essere uno dei suoi ultimi programmi da conduttrice. “ledidieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica atardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare ai programmi della mattina”. E ancora: “Dopo il bala Star in the Star avevo il fiatone, ero emozionata. Ogni volta prima di cominciare mi dico ‘ma chi me lo ha fatto ...

