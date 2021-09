Il vino. Battaglia del Prosecco. L'Italia ha due mesi di tempo per bloccare la Croazia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il flashmob di Fratelli d'Italia davanti al Senato - Lapresse . Continua la Battaglia del Prosecco. La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ue la domanda di protezione della menzione tradizionale "Prosek", presentata dalla Croazia, che vorrebbe utilizzarla per quattro vini a denominazione d'origine protetta . La pubblicazione era ... Leggi su avvenire (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il flashmob di Fratelli d'davanti al Senato - Lapresse . Continua ladel. La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ue la domanda di protezione della menzione tradizionale "Prosek", presentata dalla, che vorrebbe utilizzarla per quattro vini a denominazione d'origine protetta . La pubblicazione era ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Pubblicata sulla Gazzetta Ue la richiesta di tutela per il vino della Dalmazia. Governo e partiti fanno quadrato https://t.… - GianniVezzani1 : RT @ilgiornale: Pubblicata sulla Gazzetta Ue la richiesta di tutela per il vino della Dalmazia. Governo e partiti fanno quadrato https://t.… - ilgiornale : Pubblicata sulla Gazzetta Ue la richiesta di tutela per il vino della Dalmazia. Governo e partiti fanno quadrato - bizcommunityit : Pubblicata in Gazzetta domanda Croazia per ammissione Prosek, Italia pronta a opporsi - IariTwitt : ?? Ambra Bars ???? Nei giorni scorsi, la #CommissioneEuropea ha dato il via libera all’uso del nome “#Prošek” per ind… -