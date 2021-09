Il Vicenza esonera Di Carlo: in pole per la panchina c’è Brocchi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo esonero nel campionato di serie B. Il Vicenza ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Mimmo Di Carlo dopo cinque sconfitte consecutive. I biancorossi sono attualmente ultimi a zero punti così come l’Alessandria. In precedenza era stato il Pordenone – che ieri ha conquistato il primo punto del suo campionato – a esonerare Massimo Paci. Il favorito per sostituire Di Carlo è Cristian Brocchi, reduce dall’esperienza al Monza terminata con l’eliminazione ai play off. “La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Domenico Di Carlo, quale Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in seconda Claudio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo esonero nel campionato di serie B. Ilha comunicato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Mimmo Didopo cinque sconfitte consecutive. I biancorossi sono attualmente ultimi a zero punti così come l’Alessandria. In precedenza era stato il Pordenone – che ieri ha conquistato il primo punto del suo campionato – are Massimo Paci. Il favorito per sostituire Diè Cristian, reduce dall’esperienza al Monza terminata con l’eliminazione ai play off. “La Società LRcomunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Domenico Di, quale Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in seconda Claudio ...

