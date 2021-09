Il trucco dei democratici per nascondere l’allarme immigrazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!», urlava Nanni Moretti a una basita intervistatrice, in uno dei suoi indimenticabili film: Palombella rossa. Insieme alle parole, ancora più importante, è il significato delle parole. Alterare il significato consolidato di un vocabolo o di un’espressione, può rendere più caotico il meccanismo di interpretazione del discorso e intaccarne la coerenza e la logicità. Addirittura, in casi più estremi, può arrivare a sovvertire il nostro pensiero relativo al termine in questione. Prendiamo un caso fresco di introduzione nel linguaggio politico americano: avete mai sentito parlare di “infrastrutture umane”? In genere noi associamo la parola “infrastrutture” a strade, autostrade, ponti, porti, piste ciclabili e a qualsiasi opera inanimata, prodotto di ingegneria o di edilizia, che renda più ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!», urlava Nanni Moretti a una basita intervistatrice, in uno dei suoi indimenticabili film: Palombella rossa. Insieme alle parole, ancora più importante, è il significato delle parole. Alterare il significato consolidato di un vocabolo o di un’espressione, può rendere più caotico il meccanismo di interpretazione del discorso e intaccarne la coerenza e la logicità. Addirittura, in casi più estremi, può arrivare a sovvertire il nostro pensiero relativo al termine in questione. Prendiamo un caso fresco di introduzione nel linguaggio politico americano: avete mai sentito parlare di “infrastrutture umane”? In genere noi associamo la parola “infrastrutture” a strade, autostrade, ponti, porti, piste ciclabili e a qualsiasi opera inanimata, prodotto di ingegneria o di edilizia, che renda più ...

