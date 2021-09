Il sonno degli uomini è disturbato dalla Luna (Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Che fai tu, Luna, nel ciel?', forse disturbi il sonno degli uomini? Si, perché uno studio condotto dall'Università di Uppala, in Svezia, è arrivato a osservare che il ciclo Lunare influenzerebbe il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Che fai tu,, nel ciel?', forse disturbi il? Si, perché uno studio condotto dall'Università di Uppala, in Svezia, è arrivato a osservare che il ciclore influenzerebbe il ...

