Il Soldino del Mulino Bianco sta tornando | è la merenda “nostalgia”

(Di mercoledì 22 settembre 2021)rimette in commercio ilin edizione limitata con scatola di latta personalizzata. Pronti ad ordinarlo? Ildista. Un regalo, questo, pensato soprattutto per chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90 ed ha assaporato questa merendina ‘‘. La riedizione del, stando a Dissapore, non arriverà sugli scaffali dei supermercati. Si tratterà, infatti, di una edizione limitata, ordinabile sul sito. Riceverete così la storicafatta di pan di spagna e ripiena di crema di cacao in una scatola di latta personalizzata. Il prezzo è di 24 euro. Quali sono i valori nutrizionali? Sempre su Dissapore leggiamo: “energia: per 100 grammi, 1779 kJ o 425 kcal; ...

Questa edizione limitata dovrà essere pre ordinata dal sito. Anche perché troverete il Soldino del Mulino Bianco in una scatola di latta da ... Ragazzi, il Soldino. Chi è cresciuto negli anni '80 e '90 ricorderà questa merendina 'nostalgia'. Ora è il sito Dissapore a fare sapere che la Mulino Bianco ha deciso di rimetterlo in commercio ma non ... Mulino Bianco, ritorna il Soldino: la ricetta per preparare la merendina, per breve tempo è diventato poi rettangolare come il Tegolino ...