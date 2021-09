Il retroscena su Dzeko: era stato bloccato da un’altra big italiana! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Edin Dzeko è il nuovo pilastro dell’Inter targata Simone Inzaghi, ma le cose sarebbero potute andare diversamente in estate. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il gigante bosniaco era vicino alla firma con un altro top club italiano ma il tutto è sfumato per una mancata partenza. Dzeko all’Inter, questione di incastri A fine luglio il destino di Dzeko sembrava colorarsi di bianconero, ma la momentanea mancata cessione di CR7 chiuse le porte per un suo arrivo. Pochi giorni dopo Lukaku è partito direzione Londra e il blitz di Marotta ha convinto Edin Dzeko ha scegliere il nerazzurro. Il tempo gli ha dato ragione. LEGGI ANCHE: Inter, pronto l’assalto a un top dell’Atalanta LEGGI ANCHE: Dzeko sul cambio: “Chiederò al mister se ha bevuto qualcosa” L'articolo proviene da Rompipallone - News ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Edinè il nuovo pilastro dell’Inter targata Simone Inzaghi, ma le cose sarebbero potute andare diversamente in estate. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il gigante bosniaco era vicino alla firma con un altro top club italiano ma il tutto è sfumato per una mancata partenza.all’Inter, questione di incastri A fine luglio il destino disembrava colorarsi di bianconero, ma la momentanea mancata cessione di CR7 chiuse le porte per un suo arrivo. Pochi giorni dopo Lukaku è partito direzione Londra e il blitz di Marotta ha convinto Edinha scegliere il nerazzurro. Il tempo gli ha dato ragione. LEGGI ANCHE: Inter, pronto l’assalto a un top dell’Atalanta LEGGI ANCHE:sul cambio: “Chiederò al mister se ha bevuto qualcosa” L'articolo proviene da Rompipallone - News ...

