Il Principe della Cambogia acquista un club: nasce un nuovo PSG? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Uno scenario che avrebbe del clamoroso vede il Principe di Cambogia, Norodom Ravichak, intento ad acquistare il Saint-Étienne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, difatti, il nipote dell’ex re di Cambogia avrebbe confermato la volontà di acquistare il club francese: “È vero che mi sono offerto come candidato per comprare il Saint-Étienne. Non vengo qui per effettuare una transazione finanziaria. Voglio investire a lungo termine e prendermi cura di Saint-Étienne. Se ci accorderemo, fornirò loro mezzi finanziari sufficienti per realizzare le loro ambizioni e far tornare la squadra allo splendore di un tempo“. POTREBBE INTERESSARTI: Milan, Pioli schiera una formazione da record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Uno scenario che avrebbe del clamoroso vede ildi, Norodom Ravichak, intento adre il Saint-Étienne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, difatti, il nipote dell’ex re diavrebbe confermato la volontà dire ilfrancese: “È vero che mi sono offerto come candidato per comprare il Saint-Étienne. Non vengo qui per effettuare una transazione finanziaria. Voglio investire a lungo termine e prendermi cura di Saint-Étienne. Se ci accorderemo, fornirò loro mezzi finanziari sufficienti per realizzare le loro ambizioni e far tornare la squadra allo splendore di un tempo“. POTREBBE INTERESSARTI: Milan, Pioli schiera una formazione da record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

teatrolafenice : ?? Stasera Il principe incontra Cenerentola. Siamo nella dimensione di Prokofiev e della sua Opera-Balletto e poi Su… - twittmta : RT @fumettologica: Una nuova parodia Disney a fumetti inedita dedicata a un grande classico della letteratura come Il Piccolo Principe di A… - Principe_dUcria : RT @BeghinaLa: Ritenuto dai Cananei un dio, sua sede di culto la valle della Geenna, alla base del monte Sion, su cui sorgeva il primo nucl… - Mirandola59 : RT @AdrianoSalis: A proposito di strapotere delle correnti della magistratura: non ho sentito il suo intervento ma @matteorenzi ha detto qu… - manuel_y_jesus_ : RT @AntonioCarrabi1: “Segui sempre la retta via della Santa Chiesa cattolica perché è l’unica sposa di Cristo e solamente lei può donarti l… -