Il primo episodio di The Resident 5 spiana la strada alla straziante uscita di scena di Nic (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il primo episodio di The Resident 5 è finalmente andato in onda negli Usa e presto, sembra già a metà ottobre, sarà su Sky. Fino a quel momento, però, i fan dovranno darsi da fare e sperare che le cose per Conrad e Nic non si mettano male. Chi ha seguito le novità sa bene che Emily VanCamp ha deciso di lasciare la serie e questo significa che il finale della quarta stagione sarà l'ultimo momento in cui la vedremo e, soprattutto, vedremo i nostri protagonisti insieme. Al momento non sappiamo ancora come sarà l'uscita di scena della bella infermiera ma quello che è certo è che il primo episodio di The Resident 5 ha già dovuto fare a meno di lei e la trama ha spianato la strada alla sua ...

