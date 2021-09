Il prete arrestato a Prato per droga è sieropositivo: “Ai festini non usava preservativo” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prato, 22 set — Altri guai per don Francesco Spagnesi, il prete finito agli arresti domiciliari una settimana fa a Prato per spaccio, importazione di sostanze stupefacenti e appropriazione indebita: il quarantenne ora è indagato anche per tentate lesioni gravissime. Secondo quanto riportato dal Messaggero, dagli accertamenti sarebbe infatti emerso che il sacerdote risulta essere sieropositivo. In tal merito, quindi, la Procura ipotizza che Spagnesi non avrebbe messo al corrente alcuni partner — incontrati durante i festini a base di sesso e droga — della propria condizione medica. Il compagno del sacerdote, anch’egli ai domiciliari per l’inchiesta sulla droga in cui è coinvolto il sacerdote, potrebbe essere la prima parte offesa. Il “prete spacciatore” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021), 22 set — Altri guai per don Francesco Spagnesi, ilfinito agli arresti domiciliari una settimana fa aper spaccio, importazione di sostanze stupefacenti e appropriazione indebita: il quarantenne ora è indagato anche per tentate lesioni gravissime. Secondo quanto riportato dal Messaggero, dagli accertamenti sarebbe infatti emerso che il sacerdote risulta essere. In tal merito, quindi, la Procura ipotizza che Spagnesi non avrebbe messo al corrente alcuni partner — incontrati durante ia base di sesso e— della propria condizione medica. Il compagno del sacerdote, anch’egli ai domiciliari per l’inchiesta sullain cui è coinvolto il sacerdote, potrebbe essere la prima parte offesa. Il “spacciatore” ...

