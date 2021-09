Il presidente (pugliese) del calcio italiano che fa? Razzismo, negli stadi è un'escalation. Il messaggio di Maignan dopo gli insulti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Era toccato a Bakayoko e Kessie, sempre del Milan, una settimana prima. Era toccato a Kouljbaly, del Napoli, in passato. È toccato ad altri giocatori nei giorni scorsi. E domenica, all’Allianz stadium di Torino, a subire gli insulti in fase di riscaldamento è stato Mike Maignan, portiere del Milan. Ieri ha scritto un messaggio di replica a quegli insulti schifosi, pronunciati da un essere in fase di identificazione. Maignan fa anche un chiaro riferimento alla politica calcistica. I razzisti non devono entrare negli stadi. E qui la cosa riguarda da vicino un pugliese: Gabriele Gravina, di Castellaneta. presidente della federcalcio. Si gode, meritatamente, il successo agli europei. Ma ora ha un problema ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 22 settembre 2021) Era toccato a Bakayoko e Kessie, sempre del Milan, una settimana prima. Era toccato a Kouljbaly, del Napoli, in passato. È toccato ad altri giocatori nei giorni scorsi. E domenica, all’Allianzum di Torino, a subire gliin fase di riscaldamento è stato Mike, portiere del Milan. Ieri ha scritto undi replica a queglischifosi, pronunciati da un essere in fase di identificazione.fa anche un chiaro riferimento alla politica calcistica. I razzisti non devono entrare. E qui la cosa riguarda da vicino un: Gabriele Gravina, di Castellaneta.della feder. Si gode, meritatamente, il successo agli europei. Ma ora ha un problema ...

Advertising

NoiNotizie : Razzismo negli stadi, il presidente (pugliese) del calcio italiano che fa? #Maignan - tranellio : RT @InfinitoIsacco: Presidente Conte in Calabria (Rossano).Ma il comune non poteva dargli un palco ???? Ha dovuto fare il comizio sul marci… - InfinitoIsacco : Presidente Conte in Calabria (Rossano).Ma il comune non poteva dargli un palco ???? Ha dovuto fare il comizio sul m… - valentina8683 : RT @RegionePuglia: @micheleemiliano incontra il presidente della @FIGC, #GabrieleGravina: 'Orgogliosi di un #pugliese che ha riportato in a… - accorgersi : @GiuseppeConteIT ogni singolo Comune pugliese la ama, Presidente! -