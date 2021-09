Il potere della leggerezza (e come farlo proprio)

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Vivere con leggerezza significa avere la capacità di dilatare il tempo. Quel tempo che è dimensione interiore personale, da impiegare come Esprit de Finesse, nutrimento per l’anima e il cuore. Vivere con leggerezza significa riappropriarsi del sé, planando dall’alto con quel sano distacco che consente di attraversare il dolore rimanendo indenni. Leggerezza significa togliere peso, in un’accezione che non può che essere sana per il corpo e per la mente. Se non si possiede, la leggerezza si impara ed è una possibilità bellissima. «A qualcuno appartiene da sempre, per carattere o per abitudine, per altri invece è un’arte da apprendere e praticare, in nome della quale esercitarsi: l’arte del togliere i pesi superflui all’esistenza, la capacità di farsi scivolare addosso le fatiche, la possibilità di imparare a sostenere i pesi di cui l’esistenza ci carica», scrive Laura Campanello, analista ad orientamento filosofico (Abof), life coach e consulente pedagogica nel suo nuovo libro «Leggerezza. Esercizi filosofici per togliere i pesi all’esistenza e vivere in pace» (Bur, Rizzoli).