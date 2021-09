Il piccolo schermo piange la scomparsa di Willie Garson, il Blatch di Sex and the city (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'attore Willie Garson , noto per il ruolo di Stanford Blatch nella serie 'Sex in the city ', è morto all'età di 57 anni. Il figlio, Nathen Garson , ha confermato la morte sul suo profilo Instagram: "... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'attore, noto per il ruolo di Stanfordnella serie 'Sex in the', è morto all'età di 57 anni. Il figlio, Nathen, ha confermato la morte sul suo profilo Instagram: "...

Ultime Notizie dalla rete : piccolo schermo Il piccolo schermo piange la scomparsa di Willie Garson, il Blatch di Sex and the city L'attore Willie Garson , noto per il ruolo di Stanford Blatch nella serie 'Sex in the city ', è morto all'età di 57 anni. Il figlio, Nathen Garson , ha confermato la morte sul suo profilo Instagram: "...

La televisione di domani sarà connessa, personalizzata e irriconoscibile ... lo ha ricordato con un servizio di copertina di Walter Veltroni, che alla vicenda del piccolo ... scienza dei rapporti mente - schermo - cultura. Più della carta, lo schermo diviene il punto d'ingresso ...

