Il piano “antiruggine” che tiene sveglio il cervello

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La lettura e? la prima “palestra” per mantenere giovane il. Meglio se fatta con attenzione, magari sottolineando (foto di William Elliot / Gallery Stock). Siamo cose fatte di stelle che hanno preso in mano il loro destino, disse l’astronomo Carl Sagan. E tra le tante decisioni che possiamo scegliere per rubare luce al buio profondo del cosmo ci sono le idee, la curiosità, l’apprendimento. Bisogna pensare. È il pensiero lo stimolante più potente per la nostra testa, è il nostro allenamento, il ristrutturante, il metodo ringiovanente, l’antiruggine. Già a partire dai 30 anni i neuroni muoiono al ritmo di centomila al giorno. Un suicidio inevitabile: le nostre cellule nervose sono dotate di programmi genetici per l’autodistruzione, la cosiddetta apoptosi. Ma non è tragico come appare di primo acchito se ci impegniamo a essere quello che siamo, ...