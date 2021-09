Il pesce sintetico arriva in Europa: c’è l’accordo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo il finto hamburger, arriva sulla tavola degli europei il pesce sintetico. Nomad Foods, proprietaria di Findus, firma l’accordo con BlueNalu Sulla tavola degli europei sta per arrivare il pesce finto. Si tratta di filetti nati da colture cellulari, appartenenti a specie ittiche difficili da allevare, o a specie ormai sovrasfruttate. Il colosso Nomad Foods, proprietario di Findus Italia, ha firmato un accordo di collaborazione con la start-up californiana BlueNalu. Entrambe le aziende si pongono come obiettivo la sostenibilità. Produrre in laboratorio, infatti, permette di tutelare la disponibilità a lungo termine di pesce di qualità a prezzi competitivi. “L’industria alimentare si trova in un momento di trasformazione – spiega Stéfan Descheemaeker, ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo il finto hamburger,sulla tavola degli europei il. Nomad Foods, proprietaria di Findus, firmacon BlueNalu Sulla tavola degli europei sta perre ilfinto. Si tratta di filetti nati da colture cellulari, appartenenti a specie ittiche difficili da allevare, o a specie ormai sovrasfruttate. Il colosso Nomad Foods, proprietario di Findus Italia, ha firmato un accordo di collaborazione con la start-up californiana BlueNalu. Entrambe le aziende si pongono come obiettivo la sostenibilità. Produrre in laboratorio, infatti, permette di tutelare la disponibilità a lungo termine didi qualità a prezzi competitivi. “L’industria alimentare si trova in un momento di trasformazione – spiega Stéfan Descheemaeker, ...

