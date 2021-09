Il Parlamento europeo chiede il ritiro dei vaccini? (Di mercoledì 22 settembre 2021) No, il Parlamento europeo non ha chiesto il ritiro dei vaccini contro COVID-19. Ma qualche disinformatore seriale ha piacere che voi lo crediate. Partiamo dall’inizio: ci è stato segnalato questo post, solo con uno screenshot: Per chi avesse problemi a leggerlo per bene da device, ne riportiamo il testo (esattamente per come è scritto): UDITE UDITE: il Parlamento europeo ha chiesto il ritiro sull’autorizzazione ai vaccini 20.000 segnalazioni di decessi 700.000 reazioni avverse (9% gravi) Più tutte quelle segnalazioni non pervenute perché “non c’è correlazione” Ora chi sono i Complottisti? Ancora non ci credete? andate sul sito ufficiale: https://europarl.eu/doceo/document/P-9-2021-003960 IT.html Avremmo tante cose da dire, ma partiamo dall’ultima. ... Leggi su butac (Di mercoledì 22 settembre 2021) No, ilnon ha chiesto ildeicontro COVID-19. Ma qualche disinformatore seriale ha piacere che voi lo crediate. Partiamo dall’inizio: ci è stato segnalato questo post, solo con uno screenshot: Per chi avesse problemi a leggerlo per bene da device, ne riportiamo il testo (esattamente per come è scritto): UDITE UDITE: ilha chiesto ilsull’autorizzazione ai20.000 segnalazioni di decessi 700.000 reazioni avverse (9% gravi) Più tutte quelle segnalazioni non pervenute perché “non c’è correlazione” Ora chi sono i Complottisti? Ancora non ci credete? andate sul sito ufficiale: https://europarl.eu/doceo/document/P-9-2021-003960 IT.html Avremmo tante cose da dire, ma partiamo dall’ultima. ...

