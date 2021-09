Il Papa lasci perdere i complotti che non esistono e le tv cattive (Di mercoledì 22 settembre 2021) È inusuale, almeno per i canoni classici, la difesa che Papa Francesco sta facendo di se stesso contro presunti avvoltoi che minerebbero il suo pontificato e sarebbero intenti a pianificare il prossimo Conclave. Inusuale perché, in passato, i Pontefici lasciavano passare attacchi e critiche (anche ben più gravi e furibonde di quelle, spesso clownesche e risibili, dirette a Bergoglio) ed evitavano di condannare pubblicamente le televisioni non allineate. Non si perdevano in minuzie. Francesco, invece, è fatto di altra pasta e lo ammette quando dice di avere poca pazienza. A quel che si dice di lui tiene eccome, e a dispetto di una narrativa secondo si disinteresserebbe di chiacchiere, pettegolezzi e commenti vari, certe campagne mediatiche l'hanno punto sul vivo. Tanto da confessarlo ai confratelli gesuiti incontrati in Slovacchia: “C'è una grande ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) È inusuale, almeno per i canoni classici, la difesa cheFrancesco sta facendo di se stesso contro presunti avvoltoi che minerebbero il suo pontificato e sarebbero intenti a pianificare il prossimo Conclave. Inusuale perché, in passato, i Ponteficiavano passare attacchi e critiche (anche ben più gravi e furibonde di quelle, spesso clownesche e risibili, dirette a Bergoglio) ed evitavano di condannare pubblicamente le televisioni non allineate. Non si perdevano in minuzie. Francesco, invece, è fatto di altra pasta e lo ammette quando dice di avere poca pazienza. A quel che si dice di lui tiene eccome, e a dispetto di una narrativa secondo si disinteresserebbe di chiacchiere, pettegolezzi e commenti vari, certe campagne mediatiche l'hanno punto sul vivo. Tanto da confessarlo ai confratelli gesuiti incontrati in Slovacchia: “C'è una grande ...

