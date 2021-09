Il Papa celebra i Rom e invita all’accoglienza: “Sono fratelli, dobbiamo stare tutti insieme e aiutarci” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Udienza generale del Papa interamente dedicata al recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia, con un capitolo tutto dedicato al popolo Rom, a cui già nel 2019 aveva chiesto scusa. Lo riassumerei così: è stato un pellegrinaggio di preghiera, un pellegrinaggio alle radici, un pellegrinaggio di speranza”, ha detto Bergoglio. Bergoglio e il viaggio in Slovacchia Il Pontefice ha quindi ricordato le tappe del viaggio: “La prima è stata a Budapest, per la Santa Messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. Grande è stata la partecipazione a questa celebrazione. Il popolo santo di Dio, nel giorno del Signore, si è riunito davanti al mistero dell’Eucaristia, dal quale continuamente è generato e rigenerato. Era abbracciato dalla Croce che campeggiava sopra l’altare, a mostrare la stessa direzione indicata dall’Eucaristia, cioè la via ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Udienza generale delinteramente dedicata al recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia, con un capitolo tutto dedicato al popolo Rom, a cui già nel 2019 aveva chiesto scusa. Lo riassumerei così: è stato un pellegrinaggio di preghiera, un pellegrinaggio alle radici, un pellegrinaggio di speranza”, ha detto Bergoglio. Bergoglio e il viaggio in Slovacchia Il Pontefice ha quindi ricordato le tappe del viaggio: “La prima è stata a Budapest, per la Santa Messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. Grande è stata la partecipazione a questazione. Il popolo santo di Dio, nel giorno del Signore, si è riunito davanti al mistero dell’Eucaristia, dal quale continuamente è generato e rigenerato. Era abbracciato dalla Croce che campeggiava sopra l’altare, a mostrare la stessa direzione indicata dall’Eucaristia, cioè la via ...

