Il ministro della Salute brasiliano ha stretto la mano a Johnson prima di risultare positivo al Covid – Il video (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il ministro della Salute brasiliano Marcelo Queiroga è risultato positivo al Coronavirus il 21 settembre, mentre si trovava a New York per l’intervento del presidente Jair Bolsonaro all’assemblea generale delle Nazioni Unite. In un video diffuso dai media internazionali, risalente al 20 settembre (il giorno precedente al test positivo), si vede Queiroga stringere la mano al primo ministro britannico Boris Johnson, nell’ambito di un incontro bilaterale. Al momento, gli altri membri del governo brasiliano a New York sono risultati negativi al virus. Lo staff di Johnson ha ricordato che il primo ministro è completamente vaccinato, ma non è chiaro se ora scatterà la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) IlMarcelo Queiroga è risultatoal Coronavirus il 21 settembre, mentre si trovava a New York per l’intervento del presidente Jair Bolsonaro all’assemblea generale delle Nazioni Unite. In undiffuso dai media internazionali, risalente al 20 settembre (il giorno precedente al test), si vede Queiroga stringere laal primobritannico Boris, nell’ambito di un incontro bilaterale. Al momento, gli altri membri del governoa New York sono risultati negativi al virus. Lo staff diha ricordato che il primoè completamente vaccinato, ma non è chiaro se ora scatterà la ...

