Il Mediterraneo al centro del mondo? Il dialogo inaspettato tra Minniti ed Emiliano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Unsulla centralità dele sulle opportunità per l’Italia nei grandi cambiamenti internazionali è andato in scena oggi a Grottaglie. Protagonisti Marco, presidente della Fondazione Med-Or, e Michele, presidente della Regione Puglia. Contesto di riferimento: l’avvio del Mediterranean aerospace matching (Mam), la tre-giorni organizzata sullo scalo tarantino dal Distretto tecnologico aerospaziale pugliese (Dta) e da Aeroporti di Puglia per indagare il futuro dell’aerospazio. Complici gli interventi a braccio e un ritardo nella scaletta, il keynote speech die l’intervento introduttivo disi sono trasformati in unincentrato sulle possibilità italiane per acquisire protagonismo in ...