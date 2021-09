Il Green pass diventa obbligatorio nei luoghi di lavoro: chi dovrà esibirlo e da quando (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per maggiori informazioni si può visitare il sito appositamente creato dal governo (www.dgc.gov.it/web/) o contattare il numero verde dell'App Immuni al 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per maggiori informazioni si può visitare il sito appositamente creato dal governo (www.dgc.gov.it/web/) o contattare il numero verde dell'App Immuni al 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 ...

Advertising

borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - Frrste_ : RT @chiaralaporella: Una delle conseguenze di questa emergenza climatica sarà il forte razionamento dell'acqua. Se per il green pass urlate… - ilriformista : Niente stop per i dipendenti della pubblica amministrazione #greenpass -