Il Geona è americano | Enrico Preziosi lascia a 777 Partners

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Svolta a Genova dovecede il Genoa al fondo di investimenti777. La nuova proprietà è una società di investimento con sede a Miami e fondata da Steven Pasko e Josh Wander. Un annuncio ufficiale, secondo fonti statunitensi, è atteso per la giornata di giovedì. 777ha all’attivo diverse operazione nel mondo dello sport: dai London Lions nel basket inglese, ai diritti sportivi con Global Sports rights management e 1190 sports, allo streaming di calcio femminile Ata football. L’operazione dovrebbe essere perfezionata nel mese di ottobre. Il Grifone con, diventato presidente nel 2003, è in Serie A ininterrottamente dal 2007 ad oggi. Il presidente uscente rimarrà nel consiglio di amministrazione per tre anni per collaborare con 777 ...