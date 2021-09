Il Genoa cambia proprietario: Preziosi vende a un fondo americano. Ma resterà nel club (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si chiude un'era per il Genoa . Enrico Preziosi ha ceduto il club genovese al fondo di investimenti americano 777Partners. L'operazione avviata alcuni mesi e che ha vissuto ad agosto la due diligence, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si chiude un'era per il. Enricoha ceduto ilgenovese aldi investimenti777Partners. L'operazione avviata alcuni mesi e che ha vissuto ad agosto la due diligence, ...

Advertising

carlolaudisa : Il @GenoaCFC cambia padrone. #Preziosi ha firmato, resterà con compiti di rappresentanza. Via all’era del fondoUsa… - GDS_it : Il Genoa cambia proprietà, Preziosi cede la società al fondo americano 777Partners - villaalbe : RT @Adnkronos: #Genoa venduto, club cambia proprietario. - paolapieranni : RT @CalcioPillole: Svolta storica per il #Genoa: il club rossoblù dopo 18 anni cambia proprietà e passa da #Preziosi a #777Partners https:/… - LPincia : RT @CalcioPillole: Svolta storica per il #Genoa: il club rossoblù dopo 18 anni cambia proprietà e passa da #Preziosi a #777Partners https:/… -