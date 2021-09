Il dramma di Nino D’Angelo | “Mi hanno sparato”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 22 settembre 2021)è e sarà sempre il caschetto biondo “sbarazzino” degli indimenticabili film degli anni 80, per la regia di Ninì Grassia.(instagram)eterno caschetto biondo Da “Il Ragazzo della Curva B, a “Pop Corn e Patatine”. Solo per citarne alcuni. Ne è davvero passato tanto di tempo, quando quel poco più che ventenne scugnizzo, con la faccia un po’ butterata dall’acne, riempiva le sale di tutta Italia. Molto più al Nord, racconta lui. Della serie “Nemo Profeta in Patria”, avere successo nella propria città, nella propria terra non è sempre facile., l’incredibile capacità di reinventarsiè e sarà sempre però anche uno dei simboli assoluti di ...