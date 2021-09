Il déjà vu della pandemia, gli scienziati ora si dividono sulla terza dose. Ricciardi: «Per tutti e periodica». Popoli (Aifa) frena (Di mercoledì 22 settembre 2021) C’era un tempo in cui le mascherine non servivano per proteggersi dal Coronavirus. Poi arrivò il periodo in cui gli asintomatici non erano ritenuti contagiosi. Subito dopo, qualcuno disse che in realtà le persone senza o con una sintomatologia lieve erano il principale canale di diffusione della pandemia. E l’efficacia dei tamponi, sminuiti e osannati, la trasmissione del virus nei luoghi aperti, l’immunità di gregge, traguardo e utopia, l’inoculazione del farmaco biologico in gravidanza. Virologi, infettivologi, persino l’Oms nei suoi statement ufficiali: la scienza è caduta più volte in contraddizione dall’inizio del 2020 ad oggi. Carlo Rovelli, il fisico teorico più conosciuto in Italia, a proposito dei dietrofront degli esperti sul Covid, disse: «Come sosteneva Galileo, la scienza procede per tentativi ed errori. Non bisogna confondere “la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) C’era un tempo in cui le mascherine non servivano per proteggersi dal Coronavirus. Poi arrivò il periodo in cui gli asintomatici non erano ritenuti contagiosi. Subito dopo, qualcuno disse che in realtà le persone senza o con una sintomatologia lieve erano il principale canale di diffusione. E l’efficacia dei tamponi, sminuiti e osannati, la trasmissione del virus nei luoghi aperti, l’immunità di gregge, traguardo e utopia, l’inoculazione del farmaco biologico in gravidanza. Virologi, infettivologi, persino l’Oms nei suoi statement ufficiali: la scienza è caduta più volte in contraddizione dall’inizio del 2020 ad oggi. Carlo Rovelli, il fisico teorico più conosciuto in Italia, a proposito dei dietrofront degli esperti sul Covid, disse: «Come sosteneva Galileo, la scienza procede per tentativi ed errori. Non bisogna confondere “la ...

Il déjà vu della pandemia, gli scienziati ora si dividono sulla terza dose. Ricciardi: "Per tutti e periodica". Popoli (Aifa) frena ... inoltre, che la riduzione del tasso di anticorpi negli individui - indice spesso citato da chi sostiene l'essenzialità del secondo richiamo - , non sia la cartina al tornasole della copertura ...

