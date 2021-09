Il cuore soffre quando si dorme poco e male: ecco come evitare aritmia, diabete e ansia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chi dorme bene protegge il. Purtroppo, per molti, il sonno ristoratore sembra essere diventato un optional. I disturbi che si presentano durante la notte sono ormai una caratteristica della vita ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chibene protegge il. Purtroppo, per molti, il sonno ristoratore sembra essere diventato un optional. I disturbi che si presentano durante la notte sono ormai una caratteristica della vita ...

