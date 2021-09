Il crollo di Evergrande potrebbe essere una pessima notizia per il mondo. Ecco perché (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per la prima volta dal crollo di Lehman Brothers alla fine del 2008, c’è un serio rischio di contagio finanziario globale. Cioè, c’è la possibilità che gli investitori, in massa, ritirino i loro contanti dalle principali istituzioni di tutto il mondo e quelle banche a loro volta non saranno in grado di far fronte ai Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per la prima volta daldi Lehman Brothers alla fine del 2008, c’è un serio rischio di contagio finanziario globale. Cioè, c’è la possibilità che gli investitori, in massa, ritirino i loro contanti dalle principali istituzioni di tutto ile quelle banche a loro volta non saranno in grado di far fronte ai

Advertising

SentinelBtc : Evergrande in crisi e crollo Bitcoin: che relazione c'è? - - Carmela_oltre : RT @ilquotidianoweb: #EVERGRANDE A UN PASSO DAL CROLLO MA NON SARÀ UN’ALTRA #LEHMANBROTHERS - ilquotidianoweb : #EVERGRANDE A UN PASSO DAL CROLLO MA NON SARÀ UN’ALTRA #LEHMANBROTHERS - davegiramondo : RT @TrendOnline: Crollo della società #Evergrande: #crisi di liquidità per il colosso #cinese dell'immobiliare. Si rischia una nuova #crisi… - TrendOnline : Crollo della società #Evergrande: #crisi di liquidità per il colosso #cinese dell'immobiliare. Si rischia una nuova… -