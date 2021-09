Il crollo della Procura di Milano | mai così tanti pm indagati dai colleghi di Brescia 

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - Mai, nemmeno ai tempi di Tangentopoli quando una parte del pool di ‘Mani Pulite', a cominciare da Antonio Di Pietro, finì dall'olimpo degli eroi alla dannazione degli accusati, perfino di corruzione, il reato per cui quei magistrati misero a soqquadro il Paese a metà degli anni Novanta. Sono nove i pubblici ministeri di, e diventano undici considerando la fresca pensionata Ilda Boccassini, tra poco in libreria con le sue memorie, e l'ex, proprio del pool, Piercamillo Davigo, a esseredalladi Brescia che per competenza territoriale si occupa delle presunte violazioni di legge dei vicini. Da decenni Brescia non indagava più salvo rari casi Un numero esorbitante tanto più che per anni non ce ne sono praticamente stati, se non in casi ...