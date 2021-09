Advertising

GassmanGassmann : Ai napoletani. Domani esce IL SILENZIO GRANDE, mio terzo film, da una commedia di @MdGOfficial che abbiamo portato… - ilpost : Il cinema e la tv a Napoli dopo “Gomorra” - AFantaccione : RT @inforcampania: CINEMA - ANTEPRIME INTERNAZIONALI PER LA RIAPERTURA DEL 'NAPOLI FILM FESTIVAL' - cinemaniaco_fb : ?????????????? Napoli: la bestemmia 'disneyana' sui manifesti accende la polemica - LinkinMovies_it : #PaoloSorrentino firma l'opera più personale (e forse la migliore) della sua carriera in cui intreccia tutti gli el… -

Ultime Notizie dalla rete : cinema Napoli

napolisera

Nessun obbligo relativo alla propria attività, anche se resta la necessità di presentare il Green pass per accedere a tanti luoghi come ristoranti e, e anche per i viaggi., sospesi 59 ......l'introduzione del Green Park le condizioni per un ampliamento delle capienze per teatrie ...Venezia con una vittoria ai rossoneri potrebbero agganciare l'Inter in testa ma domani ilin ...In autunno si torna finalmente al cinema. Si torna in sala e i titoli attesi per questa stagione sono davvero tanti. Vi sono fil per tutti i gusti, eccoli.Tutto pronto per l’uscita del film “ Benvenuti in Casa Esposito “, presentato in anteprima a Napoli con il cast in sala. Il film di Gianluca Ansanelli, liberamente tratto dal romanzo omonimo di Pino I ...