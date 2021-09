Il caso di Saman Abbas: lo zio arrestato a Parigi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio di Saman Abbas , Danish Hasnain , è stato arrestato questa mattina alla periferia di Parigi . Il pakistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio di, Danish Hasnain , è statoquesta mattina alla periferia di. Il pakistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo,...

Advertising

news_mondo_h24 : Caso Saman, lo zio arrestato a Parigi - 24emilia : Svolta nel caso di Saman Abbas: arrestato a Parigi lo zio Danish Hasnain - MediasetTgcom24 : Caso Saman Abbas, lo zio indagato per omicidio arrestato a Parigi #SamanAbbas - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Il caso di Saman Abbas potrebbe avere una svolta? È arrivata una lettera anonima che indica un fiume in particolare come l… - pomeriggio5 : Il caso di Saman Abbas potrebbe avere una svolta? È arrivata una lettera anonima che indica un fiume in particolare… -