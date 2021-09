Il caso di Saman Abbas | lo zio arrestato a Parigi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio di, Danish Hasnain , è statoquesta mattina alla periferia di. Il pakistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto ...

Lo zio diAbbas , Danish Hasnain , è stato arrestato questa mattina alla periferia di Parigi . Il pakistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ...Notizia in aggiornamento Svolta neldella scomparsa e forse dell'omicidio diAbbas : è stato arrestato lo zio Danish Hasnain , che si pensa essere il presunto esecutore materiale dell'assassino della giovane di origini ...A metà aprile Saman torna a casa. Ad allarmarsi sono i carabinieri che il 5 maggio trovano la casa della famiglia di Saman deserta Saman vuole vivere all’occidentale o comunque non vuole sottostare ...Danish Hasnain è accusato di essere stato l'autore materiale dell'omicidio della ragazza pachistana scomparsa lo scorso aprile ...