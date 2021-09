Il candidato a Roma che vuole le “strisce pedonali portatili” per gli anziani (Di mercoledì 22 settembre 2021) Candidati fantastici e dove trovarli? A Roma. Dopo Sergio “Nerone” Iacomoni, l’elenco dei nomi che sperano di trovare grazia e gratificazione dalle prossime elezioni capitoline diventa sempre più immenso. E se ci sono i “big four” (Raggi – sindaca uscente -, Michetti, Gualtieri e Calenda) a contendersi i salotti televisivi e le dichiarazioni più elettoralmente attrattive, ci sono altri che puntano tutto su programmi quantomeno bizzarri. Come nel caso di Giuseppe Cirillo (conosciuto anche come Dr. o Mr. Seduction) che con il suo “Partito delle Buone Maniere” vuole offrire un servizio agli anziani cittadini Romani. Il primo punto del programma di Giuseppe Cirillo, candidato sindaco a Roma per il Partito delle Buone Maniere. “Caro, quando esci ricordati la spazzatura e le ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Candidati fantastici e dove trovarli? A. Dopo Sergio “Nerone” Iacomoni, l’elenco dei nomi che sperano di trovare grazia e gratificazione dalle prossime elezioni capitoline diventa sempre più immenso. E se ci sono i “big four” (Raggi – sindaca uscente -, Michetti, Gualtieri e Calenda) a contendersi i salotti televisivi e le dichiarazioni più elettoralmente attrattive, ci sono altri che puntano tutto su programmi quantomeno bizzarri. Come nel caso di Giuseppe Cirillo (conosciuto anche come Dr. o Mr. Seduction) che con il suo “Partito delle Buone Maniere”offrire un servizio aglicittadinini. Il primo punto del programma di Giuseppe Cirillo,sindaco aper il Partito delle Buone Maniere. “Caro, quando esci ricordati la spazzatura e le ...

