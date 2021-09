Il Buco 2021 | Trailer del Film vincitore Premio Speciale della Giuria a Venezia 78 – HD

Leggi su udine20

(Di mercoledì 22 settembre 2021) #alcinemaSettembre#soloinsala #soloalcinema Guarda ilde “Il” il78 Per i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: rel=”nofollow”>http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato. Diretto da: Michelangelo Frammartino Cast: Leonardo Zaccaro, Jacopo Elia, Denise Trombin, Luca Vinai, Nicola Lanza, Mila Costi, Claudia Candusso, Giovanbattista Sauro, Federico Gregoretti, Carlos Josè Crespo, Enrico Troisi, Angelo Spadaro, Paolo Cossi, Antonio Lanza e Leonardo Larocca #Ildi ...