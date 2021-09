Il bergamasco ossessionato da Caravaggio che ha portato l’artista alla BBC

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lui è un caravagginodal grande. E grazie a lui Michelangelo Merisi daha conquistato la Bbc. In occasione del 450esimo anniversario della nascita, che cade il 29 settembre, infatti, la stazione Radio 3 del colosso britannico della comunicazione gli ha dedicato una puntata del programma radiofonico “Words and Music”. L’episodio, andato in onda domenica scorsa, ha reso omaggio all’uso rivoluzionario chefece di luci e ombre presentando letture e composizioni ispirati a questi temi (La trasmissione è ascoltabile attraverso la piattaforma BBC Sounds cliccando su questo link). Il programma è stato pensato in collaborazione con Matteo Augello, 32enne originario die docente di studi culturaliUniversity of the Arts di Londra, da ...