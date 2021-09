Il 50 per cento di ciò che paghiamo in energia non riguarda l’energia. Che fare? (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Le bollette dell’elettricità sono come un treno che arriva sempre puntuale”. Un modo di dire ma anche una pratica che ha incentivato governi di varie epoche e natura a mettere in bolletta voci di spesa che apparterrebbero piuttosto alla fiscalità generale. L’ultimo è stato Renzi che ci ha appiccicato il pagamento del canone. Ma almeno quella era un voce già presente nel bilancio delle famiglie. Diverso è il caso di altre voci chiaramente corrispondenti a pezzi di politica industriale pubblica, ma siccome hanno a che fare con l’elettricità, perché non ficcarle in bolletta? Così ci sono finite le spese per lo smantellamento del nucleare e soprattutto quelle per gli incentivi alle fonti rinnovabili, che da sole cubano annualmente quasi un punto del pil. Un forte aumento di fatto della pressione fiscale mascherato indirettamente da aumento dell’elettricità e per di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Le bollette dell’elettricità sono come un treno che arriva sempre puntuale”. Un modo di dire ma anche una pratica che ha incentivato governi di varie epoche e natura a mettere in bolletta voci di spesa che apparterrebbero piuttosto alla fiscalità generale. L’ultimo è stato Renzi che ci ha appiccicato il pagamento del canone. Ma almeno quella era un voce già presente nel bilancio delle famiglie. Diverso è il caso di altre voci chiaramente corrispondenti a pezzi di politica industriale pubblica, ma siccome hanno a checon l’elettricità, perché non ficcarle in bolletta? Così ci sono finite le spese per lo smantellamento del nucleare e soprattutto quelle per gli incentivi alle fonti rinnovabili, che da sole cubano annualmente quasi un punto del pil. Un forte aumento di fatto della pressione fiscale mascherato indirettamente da aumento dell’elettricità e per di ...

