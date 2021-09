Ikea lancia un pad invisibile che consente alla scrivania di ricaricare lo smartphone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ikea vuole rendere tecnologica la tua casa senza farti spendere troppo. Dopo aver lavorato con Sonos alle lampade da camera e al nuovo quadro che nasconde uno speaker per il salotto, ora il colosso dell’arredamento svedese strizza l’occhio ai gadget più richiesti del panorama hi-tech. In primis con la nuova linea di articoli in collaborazione con Republic of Gamers (ROG) di Asus dedicata ai giocatori più incalliti, ma soprattutto con una serie di accessori che puntano a rendere più semplici le nostre vite. Il primo di questa serie si chiama Sjömärke ed è un pad da montare sotto a tavoli, ripiani e scrivanie per permetterti di caricare il tuo smartphone senza fili, semplicemente appoggiandolo dove lo tieni di solito. Invece di dover fare i conti con le basette di appoggio – spesso brutte e ingombranti - immagina se potessi appoggiare il telefono sulla ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 settembre 2021)vuole rendere tecnologica la tua casa senza farti spendere troppo. Dopo aver lavorato con Sonos alle lampade da camera e al nuovo quadro che nasconde uno speaker per il salotto, ora il colosso dell’arredamento svedese strizza l’occhio ai gadget più richiesti del panorama hi-tech. In primis con la nuova linea di articoli in collaborazione con Republic of Gamers (ROG) di Asus dedicata ai giocatori più incalliti, ma soprattutto con una serie di accessori che puntano a rendere più semplici le nostre vite. Il primo di questa serie si chiama Sjömärke ed è un pad da montare sotto a tavoli, ripiani e scrivanie per permetterti di caricare il tuosenza fili, semplicemente appoggiandolo dove lo tieni di solito. Invece di dover fare i conti con le basette di appoggio – spesso brutte e ingombranti - immagina se potessi appoggiare il telefono sulla ...

Advertising

Man_Of_IKEA : RT @guruhitech1: Ikea lancia un caricabatterie wireless compatibile con iPhone e… invisibile #Ikea #wireless #caricabatterie #Apple #iPhon… - guruhitech1 : Ikea lancia un caricabatterie wireless compatibile con iPhone e… invisibile #Ikea #wireless #caricabatterie #Apple… - infoitscienza : Ikea lancia ufficialmente la sua linea di mobili dedicati al gaming: la presentazione milanese - infoitscienza : IKEA lancia in collaborazione con Asus la prima gamma di mobili pensata per il gaming - paolo77jpm : RT @Digital_Day: Disponibile dal 1 ottobre in tutti i negozi IKEA la nuova gamma di mobili e accessori realizzata appositamente per il gami… -