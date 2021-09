I Talebani chiedono di parlare all' Assemblea Onu

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ihanno chiesto diall'generale dell'Onu in corso a New York, secondo quanto riferisce la Reuters sul suo sito. In una lettera al segretario generale Antonio Guterres, il ...

Il ministro degli Esteri del nuovo governo scrive a Guterres per rivolgersi ai leader mondiali. Di Maio: 'Prima dimostrino di rispettare i diritti delle donne'. In una lettera al segretario generale Antonio Guterres, il ministro degli Esteri dei talebani, Amir Khan Muttaqi, ha chiesto di prendere la parola nel consesso internazionale. I Talebani hanno chiesto di parlare all'Assemblea generale dell'Onu in corso a New York, secondo quanto riferisce la Reuters sul suo sito. Dopo aver lanciato il loro ricatto ("cominceremo a parlare dei diritti delle donne quando verremo riconosciuti nella legittimità del nostro governo"), i talebani chiedono ora di parlare all'Assemblea generale dell'Onu.