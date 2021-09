I problemi della nuova legge anti-deforestazione dell’Unione europea (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Commissione europea vuole dotarsi di una legge che regoli – e diminuisca sensibilmente – il consumo di beni prodotti a scapito di ambienti forestali protetti. Non solo quelli presenti sul suo territorio, ma su tutto il pianeta. Questa legge è in fase di discussione e, come talvolta capita, una bozza della legge è trapelata dalla Commissione ai giornalisti dando il via in anticipo al dibattito politico. Prima di dire di cosa sta succedendo tra le varie fazioni politiche a partire dal leak c’è però da precisare come mai l’Ue si voglia dotare di una legge in cui si occupa di preservare un territorio non suo. Ci sono varie risposte, ma partiamo dalla più ovvia. Innanzitutto perché il mercato dell’Unione, con 450 milioni di consumatori (a cui vanno ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Commissionevuole dotarsi di unache regoli – e diminuisca sensibilmente – il consumo di beni prodotti a scapito di ambienti forestali protetti. Non solo quelli presenti sul suo territorio, ma su tutto il pianeta. Questaè in fase di discussione e, come talvolta capita, una bozzaè trapelata dalla Commissione ai giornalisti dando il via incipo al dibattito politico. Prima di dire di cosa sta succedendo tra le varie fazioni politiche a partire dal leak c’è però da precisare come mai l’Ue si voglia dotare di unain cui si occupa di preservare un territorio non suo. Ci sono varie risposte, ma partiamo dalla più ovvia. Innanzitutto perché il mercato, con 450 milioni di consumatori (a cui vanno ...

