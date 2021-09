I nuovi profumi sostenibili: varietà (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una nuova generazione di fragranze ha fatto il suo ingresso nel mondo del profumo: eau de toilette biologiche ed ecosostenibili; scopriamo qualcosa in più su questa fantastica novità. prodotte con materie prime, tecnologie e packaging rispettosi dell’ambiente, che possiedono i requisiti per poter dichiarare in etichetta certificazioni prestigiose, come Organic Standard Label, Ecocert, Icea, Bio&Natural Organic Cosmetic. Per essere considerate bio, le fragranze devono contenere almeno il 70% (in alcuni casi si riesce a sfiorare anche il 90%) di ingredienti naturali provenienti dalla raccolta spontanea e da coltivazioni che non impiegano fertilizzanti artificiali o pesticidi sintetici; non contengono ingredienti geneticamente modificati o agenti petrolchimici come il paraffinum liquidum (ovvero la vaselina), il glicole propilenico, il petrolatum, e neppure ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una nuova generazione di fragranze ha fatto il suo ingresso nel mondo del profumo: eau de toilette biologiche ed eco; scopriamo qualcosa in più su questa fantastica novità. prodotte con materie prime, tecnologie e packaging rispettosi dell’ambiente, che possiedono i requisiti per poter dichiarare in etichetta certificazioni prestigiose, come Organic Standard Label, Ecocert, Icea, Bio&Natural Organic Cosmetic. Per essere considerate bio, le fragranze devono contenere almeno il 70% (in alcuni casi si riesce a sfiorare anche il 90%) di ingredienti naturali provenienti dalla raccolta spontanea e da coltivazioni che non impiegano fertilizzanti artificiali o pesticidi sintetici; non contengono ingredienti geneticamente modificati o agenti petrolchimici come il paraffinum liquidum (ovvero la vaselina), il glicole propilenico, il petrolatum, e neppure ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovi profumi Fedrigoni, azienda Gold per EcoVadis, lancia FedLab, hub di innovazione per soluzioni avanzate di carta alternativa alla plastica Molti dei nuovi prodotti sviluppati in FedLab saranno presentati nelle due fiere internazionali di ... entrambe dedicate all'eccellenza nel packaging design di lusso per cosmetici e profumi, fine food, ...

Shanghai abbraccia la 'duty - free economy' ... incoraggiando l'apertura di nuovi store dedicati ai prodotti esentasse in aeroporti, alberghi, ... Complici le elevate tariffe che gravano sui prodotti luxury, su profumi e orologi sopra il 30%, il ...

Profumi di nicchia: le novità a Pitti Fragranze... Amica Profumi di nicchia: le novità a Pitti Fragranze 2021 Fragranze nate nell'era Covid, danno nuova importanza alle materie prime. All'approvvigionamento etico ed eco degli ingredienti. E nuovi volti, cresciuti lontano dai campi di rose di Grasse, emergono ...

