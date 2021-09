(Di mercoledì 22 settembre 2021) – “Iall’unanimità respingono con forza l’ipotesipaventatadegli estimi catastali. Una misura di questo tipo ricadrebbe sulle spalle dei cittadini e in un momento come quello che stiamo vivendo non solo sarebbe ingiustificabile ma rischierebbe di condizionare, se non bloccare, la ripresa post pandemia di alcuni settori strategici. “Iribadiscono il loro impegno nel sollecitare il Governo ad attuare unadel sistema fiscale che vada davvero nella direzione di una sua semplificazione e riduzione d’imposizione nei confronti degli italiani ed un fermo norevisione delche aumenterebbe esponenzialmente il peso fiscale e rischierebbe di escludere tante famiglie dal ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ?? GOVERNATORI DELLA LEGA: “NO A RIFORMA DEL CATASTO” ++ - LegaSalvini : FISCO, I GOVERNATORI DELLA LEGA: “NO ALLA RIFORMA DEL CATASTO” “I Governatori della Lega all’unanimità respingono… - Alexct9 : @borghi_claudio e chi si fida più dei governatori della Lega alla prova dei fatti si sono rivelati dei forzapiddini - vittoriopierri : @borghi_claudio Dicendo e ridicendo 'governatori della Lega' questi si sono conviti di governare proprio la #Lega. - lorisb14 : RT @LegaSalvini: ++ ?? GOVERNATORI DELLA LEGA: “NO A RIFORMA DEL CATASTO” ++ -

Ultime Notizie dalla rete : governatori della

...ricorsi e la deputata del Misto Sara Cunial accosta chi non vuol vaccinarsi alle vittime... Con parole che allargano il solco daidel Nord e dall'ala "istituzionale", rappresentata al ...Se infatti la maggioranza deivede ancora i rischi inflazionistici al rialzo, di fatto smentendo clamorosamente la tesitransitorietà alla luce di un +4,2% per l'anno in corso ...Salvini giustifica i malpancisti. Ci saranno sanzioni per i deputati che vorranno entrare in Parlamento senza pass ...Cent’anni fa visse un giovane molto intelligente che fondò un giornale e un partito, scrisse diversi libri e molte lettere, finì in carcere e a causa di quella prigionia crudele morì in una clinica ro ...