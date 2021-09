I cuochi gourmet in campo contro gli sprechi | ecco le Chef box | piatti “anti” avanzi e inquinamento

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Si scrivebox e si traduce in un progetto mirato a portare il ristorante in casa. Perché: dall’alta cucina fino ai fornelli casalinghi, il cibo non si butta! Da questo presupposto è partita lo scorso anno, in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza suglie le perdite alimentari, la campagna che ha coinvolto alcuni dei grandi nomi della cucina italiana. Tutti attivi con l’obiettivo di sensibilizzare il consumatore sull’impatto che anche le piccole azioni, come appunto quella di “salvare” e non sprecare un piatto, possono avere per il nostro pianeta. E per spiegarlo nel modo più chiaro e immediato possibile, entrano in gioco dieci grandidella cucina italiana. Che, eccezionalmente, il 29 settembre renderanno disponibili delleBox. Le quali, a differenza delle Magic box Too good ...