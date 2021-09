I Cavalieri dello Zodiaco | il regista condivide le prime foto dal set del film live-action

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildeldedicato alle avventure deiha condiviso alcuni scatti in bianco e nero dal set. Iritorneranno sul grande schermo, questa volta in versione, e online sono emerse lescattate sul set. Online sono infatti stati condivisi alcuni scatti in bianco e nero realizzati sul set del progetto di cui poche ore fa è stato annunciato il cast. I fan del manga Saint Seiya, scritto a metà degli anni '80 da Masami Kurumada e dedicato alle avventure poi arrivate sul piccolo schermo con la serie anime I...