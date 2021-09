I capelli bianchi oggi si possono valorizzari trasformandoli in sfumature che danno luce al viso. I consigli per averne cura anche a casa (Di mercoledì 22 settembre 2021) capelli bianchi: come averne cura guarda le foto oggi i capelli bianchi possono essere una risorsa da valorizzare, non più uno stigma dell’età che avanza da eliminare. Con un atto rivoluzionario e di libertà, lo stanno dimostrando sempre più donne bellissime e influenti, della cultura e dello spettacolo e non per forza anziane, che agli eventi internazionali si presentano con quei fili d’argento naturale a incorniciare il viso. Da Jodie Foster a Andie ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 settembre 2021): comeguarda le fotoessere una risorsa da valorizzare, non più uno stigma dell’età che avanza da eliminare. Con un atto rivoluzionario e di libertà, lo stanno dimostrando sempre più donne bellissime e influenti, della cultura e dello spettacolo e non per forza anziane, che agli eventi internazionali si presentano con quei fili d’argento naturale a incorniciare il. Da Jodie Foster a Andie ...

Advertising

Kobalto : quando vedo i ragazzi con i capelli neri, provo una leggera invidia, se c'è una cosa che non riesco ad accettare de… - lisaquac81 : @spoonydevil Just today, at the hairdresser's: 'Mamma mia, Lisa, quanti capelli bianchi hai!! Sono triplicati in qu… - nocvtis : @borntovixx anche perché esclusa la radice ho i capelli praticamente bianchi quindi dovrei decolorare solo un pezzo di frangia ?? - justtmarti : O MA HA I CAPELLI BIANCHI COMUNQUE PANICO - dottcorbelli : @pettymagpie Beh i capelli bianchi dovranno pur servire a qualcosa? -