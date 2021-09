Hysaj: “Avevo già in mente di venire alla Lazio dopo il Napoli. Sarri, un motivo in più per accettare” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il terzino ex Napoli, ora alla Lazio Elseid Hysaj ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta piemontese contro il Torino, che sarà una delle tre sfide che chiuderà la quinta giornata di Serie A. Sei il calciatore più utilizzato da Sarri in carriera: in cosa vi sentite cambiati, tu e il mister, rispetto agli inizi? “Siamo un po’ più maturi sotto tanti punti di vista. Entrambi siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Il mister lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli piace lavorare con la Lazio” In estate hai scelto la Lazio nonostante le tante proposte: è stata decisiva la presenza di Sarri? “Sicuramente è stato un motivo in più, ma già Avevo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il terzino ex, oraElseidha parlato in conferenza stampavigilia della trasferta piemontese contro il Torino, che sarà una delle tre sfide che chiuderà la quinta giornata di Serie A. Sei il calciatore più utilizzato dain carriera: in cosa vi sentite cambiati, tu e il mister, rispetto agli inizi? “Siamo un po’ più maturi sotto tanti punti di vista. Entrambi siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Il mister lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli piace lavorare con la” In estate hai scelto lanonostante le tante proposte: è stata decisiva la presenza di? “Sicuraè stato unin più, ma già...

