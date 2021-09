Honolulu: Fatima Trotta e Francesco Mandelli riportano la comicità su Italia 1. Nel cast anche Valentina Persia e Marcello Cesena (con un nuovo Sensualità a Corte) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Honolulu Debutta questa sera, su Italia 1 a partire dalle 21.20, il nuovo show comico Honolulu, condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, entrambi con un passato tra battute e risale; lei volto di Made in Sud (altro programma del genere), lui protagonista con Fabrizio Biggio dei celebri sketch de I Soliti Idioti. I due conduttori, oltre a presentare monologhi e battute dei comici di Honolulu, si metteranno in gioco in prima persona esibendosi in alcuni siparietti. Fulcro – e questa è la novità rispetto ai tradizionali programmi di comicità – è il backstage, luogo dove solitamente il conduttore incontra gli autori tra il lancio di una gag e un altro; tutto ciò che succede dietro le ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 settembre 2021)Debutta questa sera, su1 a partire dalle 21.20, ilshow comico, condotto dall’inedita coppia formata da, entrambi con un passato tra battute e risale; lei volto di Made in Sud (altro programma del genere), lui protagonista con Fabrizio Biggio dei celebri sketch de I Soliti Idioti. I due conduttori, oltre a presentare monologhi e battute dei comici di, si metteranno in gioco in prima persona esibendosi in alcuni siparietti. Fulcro – e questa è la novità rispetto ai tradizionali programmi di– è il backstage, luogo dove solitamente il conduttore incontra gli autori tra il lancio di una gag e un altro; tutto ciò che succede dietro le ...

