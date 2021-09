"Ho trovato il tesoro di San Mamiliano stavo andando a riprenderlo a Montecristo" (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Avevo trovato il tesoro, stavo andando a riprenderlo ma sono naufragato". Così Davide Pecorelli ha ammesso davanti agli inquirenti il motivo della sua scelta di lasciare l'Albania dopo 8 mesi per ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Avevoilma sono naufragato". Così Davide Pecorelli ha ammesso davanti agli inquirenti il motivo della sua scelta di lasciare l'Albania dopo 8 mesi per ...

Advertising

fattoquotidiano : Simula un omicidio e si rifugia a Medjugorje per fuggire dai debiti: trovato su un gommone al largo di Montecristo.… - Dark_Ispanico : Signori e Signore, ecco a voi il vincitore del premio 'Genio dell'anno 2021'!!! ?????????? - archiliutprando : @emanuele2punto0 @olaf26T Tesoro le avevo detto di farsi fare la ceretta da una professionista ed invece ha voluto… - stefanocr71 : RT @dchinellato: Alessandro Pajola vince il premio di mvp e di miglior italiano della Final Eight di #Supercoppa. Finale tutta grinta e sos… - ReadyPlayer1___ : RT @dchinellato: Alessandro Pajola vince il premio di mvp e di miglior italiano della Final Eight di #Supercoppa. Finale tutta grinta e sos… -