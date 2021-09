Hiv-Aids: se spunta questo nei genitali potresti essere malato (Di mercoledì 22 settembre 2021) Hiv-Aids, attenzione: ecco un elemento che fa scattare l’allarme a proposito di una possibile infezione. Di seguito tutti i dettagli Fonte articolo: HIV test oneself e Manuale MSD Il virus dell’HIV, purtroppo, continua ad esse un flagello del mondo che conta milioni di malati e vittime di anno in anno. Sebbene ci siano cure sperimentali L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 22 settembre 2021) Hiv-, attenzione: ecco un elemento che fa scattare l’allarme a proposito di una possibile infezione. Di seguito tutti i dettagli Fonte articolo: HIV test oneself e Manuale MSD Il virus dell’HIV, purtroppo, continua ad esse un flagello del mondo che conta milioni di malati e vittime di anno in anno. Sebbene ci siano cure sperimentali L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

StigmabaseF : [ Stigmabase IT ] Paolo's Home per il diritto alla salute sessuale e riproduttiva: Per quanto riguarda l'HIV/AIDS,… - Pa0l0R0ss1 : @canelli118 @teooargyy @ItaTvfan @ArmoniosiAccent perchè è dal 2019 che si muore solo di #covid19 in #italia infatt… - JL83X : Samy è un pochino ignorante. Non sa neanche che l'AIDS e l'HIV sono la stessa cosa... Okay. Vip per? #gfvip - Mary_Cric : @Pignottone No, Aids è causata da HIV. Forse si sta un tantinello confondendo. - MOTORESANITA : Francesco Menichetti, Direttore di Unità Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisa… -